I giocatori di Street Fighter 6 crescono grazie ai sexy costumi da bagno e Sagat

Perché vengono lanciati DLC cosmetici? Chiedetelo a Capcom che la scorsa settimana ha visto una grossa crescita di giocatori in Street Fighter 6 grazie all'aggiunta di Sagat e dei nuovi costumi da bagno per diversi personaggi che, nel caso delle combattenti, sono decisamente sexy . Comunque sia, va detto che Street Fighter 6 ha visto spesso crescere i suoi picchi di giocatori grazie ai nuovi personaggi.

Numeri da lancio

Stiamo parlando di sei outfit da mare per Cammy, Chun-Li, Manon, Luke, Kimberly, Jamie e A.K.I. che sono stati pubblicati come prima parte della collezione Outfit 4 del gioco.

Mentre gli altri personaggi riceveranno i loro outfit in un secondo momento, i primi sei si stanno rivelando molto apprezzati dai giocatori, con diversi fan li usano per creare contenuti.

Il risultato è che Street Fighter 6 ha registrato un picco di 50.975 giocatori simultanei il 4 agosto, in concomitanza con l'uscita dell'aggiornamento di Sagat. Come potete vedere dal grafico sottostante, la crescita dovuta ai nuovi contenuti è stata netta.

L'ultimo mese di Street Fighter 6

Dopo il picco, anche l'assestamento ha visto comunque una crescita netta di giocatori rispetto al periodo pre-DLC, con una media di 25.000-30.000 giocatori simultanei.

Va detto che, come accennato, alcuni personaggi hanno effettivamente prodotto dei picchi notevoli, pur in assenza di costumi sexy. Ad esempio Akuma ha fatto registrare l'aumento di giocatori più alto con un picco di 70.202 utenti simultanei, seguito da Mai Shiranui e Terry Bogard con rispettivamente 63.218 e 54.280 giocatori simultanei.

Street Fighter 6 è disponibile su PC (Steam), PS4/PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.