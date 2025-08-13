Il survival horror Zoochosis ha una data di uscita su PS4 e PS5, in arrivo anche un ricco update per PC

Gli sviluppatori di Clapperheads hanno annunciato la data di uscita delle versioni PS4 e PS5 di Zoochosis, il survival horror ambientato in uno zoo da brividi sarà disponibile sulle console di Sony a partire dal 25 agosto.

Lo stesso giorno la versione PC, disponibile su Steam dallo scorso settembre, arriverà anche su Epic Games Store e riceverà un aggiornamento maggiore con modifiche di peso pensate per migliorare il gameplay e nuovi pericolosi animali da affrontare. La data di uscita e i nuovi contenuti sono stati svelati assieme a un trailer, che trovate qui sotto.