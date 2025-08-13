0

Il survival horror Zoochosis ha una data di uscita su PS4 e PS5, in arrivo anche un ricco update per PC

Zoochosis presto arriverà anche su PS4, PS5 ed Epic Games Store, assieme a un aggiornamento gratuito con nuovi mostri e migliorie al gameplay.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/08/2025
Uno degli animali mutanti di Zoochosis
Gli sviluppatori di Clapperheads hanno annunciato la data di uscita delle versioni PS4 e PS5 di Zoochosis, il survival horror ambientato in uno zoo da brividi sarà disponibile sulle console di Sony a partire dal 25 agosto.

Lo stesso giorno la versione PC, disponibile su Steam dallo scorso settembre, arriverà anche su Epic Games Store e riceverà un aggiornamento maggiore con modifiche di peso pensate per migliorare il gameplay e nuovi pericolosi animali da affrontare. La data di uscita e i nuovi contenuti sono stati svelati assieme a un trailer, che trovate qui sotto.

Uno zoo degli orrori

Zoochosis è un survival horror con visuale in prima persona in stile bodycam. Il gioco ci mette nei panni di un custode al suo primo turno in uno zoo. Come potrete intuire, le cose non andranno lisce come l'olio: a causa di un misterioso parassita gli animali potrebbero trasformarsi in creature mutanti e letali, assetate di sangue.

Zoochosis, scopriamo questo simulatore horror pieno di animali e mutanti Zoochosis, scopriamo questo simulatore horror pieno di animali e mutanti

Il titolo propone un mix di gameplay interessante. Infatti, il gioco alterna momenti gestionali, in cui dovremo nutrire gli animali, pulire i recenti e monitorare le loro condizioni, a sezioni di sopravvivenza, in cui dovremo affrontare creature aggressive e fuori controllo.

Il giocatore deve identificare gli animali malati, creare un vaccino e somministrarlo prima che l'infezione si diffonda per tutto lo zoo. Le scelte fatte influenzano la trama e porta a finali multipli, con i giocatori che talvolta saranno chiamati a prendere decisioni difficili, dato che non sarà possibile salvare tutti gli animali.

Segnalazione Errore
