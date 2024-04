Zoochosis, scopriamo questo simulatore horror pieno di animali e mutanti

Nel caso di Zoochosis, invece, Clapperheads sembra aver cercato la fusione tra un simulatore e un survival horror , ottenendo un gioco che trasmette delle strane vibrazioni, anche solo dai pochi video di gameplay disponibili. Cerchiamo quindi di capire cosa possiamo aspettarci da questa avventura in prima persona piena di animali e mutanti, in cui di normale non sembra esserci davvero nulla.

Giraffe ragno

In Zoochosis bisognerà capire anche lo stato di salute degli animali

In Zoochosis il giocatore è chiamato a vestire i panni del guardiano notturno di uno zoo. Teoricamente il suo compito è quello di accudire gli abitanti del parco biologico, dandogli da mangiare e soddisfacendo i loro bisogni, ma qualcosa di terribilmente inquietante sta accadendo nei recinti: alcuni animali stanno diventando dei veri mostri mutanti, aggressivi e letali. Cosa sta causando la loro trasformazione? Tra la pulizia dei recinti, qualche carezza e qualche fuga repentina, bisognerà provare a scoprire l'origine del virus che li ha colpiti e trovare un vaccino per aiutarli. Purtroppo pare che sarà impossibile salvare tutti e bisognerà compiere delle scelte, che andranno a influenzare la storia, di cui ancora non sappiamo niente. In realtà, a parte per tre filmati di gameplay, in larga parte sovrapponibili nei contenuti, si sa davvero poco anche del resto dell'esperienza.

Nel video più recente vediamo il protagonista mangiare una pizza mentre guarda in televisione un servizio su dei ragni. Uscito dalla stanza in cui si trova, assiste a uno spettacolo agghiacciante: delle giraffe si sono trasformate in enormi creature aracnidi. L'inquadratura scelta per il punto di vista del giocatore è quella in prima persona, come se fosse registrata da una bodycam, ormai di gran moda per le produzioni underground come questa. L'effetto è straniante, ma allo stesso tempo coinvolgente.

Per chi se lo stesse chiedendo, il nostro custode viene eliminato velocemente. Ma il filmato non finisce. Anzi, è appena iniziato. Riparte da un telefono, da cui il nostro riceve degli ordini. Estratto un apparecchio con sopra elencati i suoi compiti, il custode maciulla quello che sembra essere un umano (confezionato in comode confezioni monodose) per darlo da mangiare agli animali. Quindi ci vengono mostrate le altre attività che dovremo svolgere, come riempire le mangiatoie, aspirare gli escrementi, controllare lo stato di salute delle creaturine usando degli apparecchi speciali (come un rilevatore di calore corporeo) e quant'altro. In caso di problemi, si dovrà usare uno strumento specifico per individuare il mutante, facendo bene attenzione a non farsi ammazzare.

Chissà come saranno gli elefanti mutanti

Nel video si possono vedere anche degli animali veri e propri, come gorilla, pinguini, canguri, giraffe (non mutate) e giraffe mutate (di nuovo). In precedenza avevamo visto anche delle zebre. Comunque sia il trailer si conclude in modo strano: sembra che il custode sappia già qualcosa, ossia che sia cosciente di ciò che sta accadendo nello zoo, dato che va a prendere una medicina per curare una giraffa ragno, non facendo in tempo a salvarne una seconda, uccisa dalla sua compagna di recinto. L'atmosfera che si respira è decisamente inquietante e grottesca. Non è chiaro a che fase del gioco corrispondano le sequenze del trailer, ma immaginiamo che ci si ritroverà a combattere con situazioni simili molto spesso.