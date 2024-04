Gearbox Entertainment ha confermato i licenziamenti post vendita a Take-Two

Gearbox Entertainment ha annunciato un numero indeterminato di licenziamenti in seguito alla vendita della compagnia da Embracer Group a Take-Two Interactive. Si tratta di una conferma di quanto emerso la scorsa settimana, in seguito alla finalizzazione dell'affare.

Secondo quanto riportato, i licenziamenti non riguardano i futuri titoli di Gearbox in sviluppo, come Borderlands 4.

Stando a quanto comunicato ufficialmente: "Embracer Group continuerà a dare resoconti sul suo programma di ristrutturazione che ha colpito alcune parti di Gearbox non legate allo sviluppo dei giochi della compagnia."