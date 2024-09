Randy Pitchford ha paragonato Gearbox ai The Beatles ricevendo una pioggia di critiche e prese in giro

"Sono sicuro che ogni canzone che hanno registrato è stata realizzata con amore e impegno per l'arte e convinzione nella qualità del loro lavoro. I miei artisti, performer e intrattenitori preferiti hanno tutti fatto cose che non mi piacevano tanto. Va bene così. Quando gli artisti sbagliano, è allora che hanno più bisogno di fan che li sostengano, così sono motivati ​​a continuare a creare. Non so se farò mai più qualcosa che ti piace, ma non sarebbe meglio per te avere questa possibilità di decidere piuttosto che per gli artisti non creare mai più dopo uno sbaglio?"

"Continuerò (tramite Gearbox Software ndr) a fare cose. Vorrei che tutte potessero esser un successo, ma non funziona così", inizia così il post di Pitchford. "Il più grande gruppo musicale di tutti i tempi, i The Beatles, ha avuto un tasso di successo del 25% (inteso come canzoni che hanno scalato le classifice e sono diventati grandi successi)."

Durante un botta e risposta con un utente su X, Randy Pitchford, il CEO di Gearbox Software , ha difeso il flop al botteghino del film di Borderland s e le condizioni pietose del DLC Seeker of the Storm di Risk of Rain 2 , con una spiegazione alla "non tutte le ciambelle vengono con il buco". Il problema è che nel farlo ha citato i The Beatles , quasi a voler paragonare i risultati della compagnia a quella della band più famosa si sempre, ricevendo una pioggia di battute sarcastiche e aspre critiche da parte degli utenti.

Le risposte della community

Come accennato in apertura, il post di Pitchford è stato preso di mira con commenti sarcastici e al vetriolo da parte degli utenti che hanno evidenziato in maniera poco sottile le differenze tra la carriera dei The Beatles e l'operato di Gearbox Software degli ultimi anni. C'è anche chi ha fatto giustamente notare che il dato relativo al "tasso di successo del 25%" dei The Beatles è del tutto sbagliato.

"Per favore, non paragonarti ai Beatles. Anche la loro roba peggiore è oro. Alien Colonial Marines e e il tuo recente film di Borderlands? Sono in una categoria a parte, sono letame", ha commentato @TheFreeWheelingQ. "I Beatles non hanno distrutto fondamentalmente ciò che avevano costruito, Randy. I Beatles non hanno pubblicato un album che non funziona su determinati hardware, Randy. Non ho più voglia di essere deluso, mi farò rimborsare e non comprerò mai più nulla da Risk of Rain finché lo gestirete", ha detto @its_driftyy.

Questi erano solo alcuni dei commenti, tra i più pacati tra l'altro. Per chi non lo sapesse, il DLC Seeker of the Storm di Risk of Rain 2 sta ricevendo una pioggia di recensioni negative su Steam, inquanto è infarcito di bug e problemi di performance che intaccano anche la qualità del gioco base. Di fronte all'ira degli utenti, fare dei paragoni tra Gearbox Software e i The Beatles, magari anche in buona fede, evidentemente non è stata una delle idee migliori di Pitchford.