Il DLC Seekers of the Storm di Risk of Rain 2 è il primo realizzato da Gearbox ed è pienissimo di problemi

Gearbox ha annunciato di essere al lavoro su una patch per il DLC Seekers of the Storm di Risk of Rain 2. Il contenuto aggiuntivo è stato ampiamente criticato al lancio, perché portava con sé svariati problemi.

La reazione del pubblico e la risposta di Gearbox

Tra nuovi bug, armi, oggetti, personaggi e altro ancora poco potenti, molti giocatori sono "sconvolti" dalla mancanza di qualità del nuovo DLC. Non a caso solo il 43% delle 6.000 recensioni recenti su Steam sono positive.

Il gioco base, invece, ha oltre 200.000 recensioni con un 93% di queste positive. È chiaro quindi che il pubblico non ha affatto amato il nuovo contenuto. Speriamo quindi che Gearbox risolva il tutto al meglio e rapidamente. Non aspettatevi in ogni caso che la prima patch risolva il problema: gli autori hanno confermato che inizialmente daranno priorità a ciò che la community ritiene più importante e solo poi elimineranno i problemi rimanenti.

Nel caso nel quale non sia rimasti al passo con Risk of Rain, vi ricordiamo anche che entrambi i giochi della saga sono stati sviluppati da Hopoo Games, ma Gearbox Publishing ha collaborato per la pubblicazione del secondo nel 2020. Poi, nel 2022, l'editore ha deciso di acquistare i diritti dell'IP e occuparsi così dello sviluppo.

Seekers of the Storm è il primo contenuto maggiore realizzato da Gearbox e le cose non sono andate bene, come detto.

Vi ricordiamo poi dell'esistenza di Risk of Rain Returns.