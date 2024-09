Gli autori di Risk of Rain passano a Valve per lavorare a nuovi giochi, cancellato il progetto "Snail"

Hopoo Games, il team responsabile di Risk of Rain e relativo seguito, ha annunciato che i principali autori della serie, insieme anche ad altri membri dello studio, passeranno direttamente a Valve per sviluppare nuovi giochi e di conseguenza il nuovo progetto "Snail" verrà cancellato.

Si tratta in particolare di Paul Morse e Duncan Drummond, i fondatori di Hopoo Games e principali autori della serie Risk of Rain, ma con loro pare vadano anche "vari altri talentuosi membri" del team, in base a quanto riferito nel messaggio ufficiale pubblicato su X.

Da una parte, questo può rappresentare una triste notizia per chi aspettava il nuovo progetto da parte dello studio, considerando anche la qualità raggiunta da Risk of Rain e Risk of Rain 2, ma dall'altra la questione si fa davvero molto interessante.