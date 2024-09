Xbox Game Pass riceve oggi il primo gioco di settembre, ed è una simulazione davvero bizzarra

Come da programma, è disponibile da oggi Star Trucker, la bizzarra simulazione di camionista spaziale che viene lanciata in contemporanea su PC, Xbox e anche direttamente nel catalogo di Game Pass.

Il gioco rientra infatti nel programma dei titoli già annunciati per Game Pass nella seconda metà di agosto, come spesso accade ai giochi destinati a uscire all'inizio del mese, dunque il suo arrivo era già noto dal piano stabilito, mentre rimaniamo in attesa dell'annuncio dei nuovi giochi di settembre che potrebbe arrivare anche in queste ore.

Star Trucker si presenta come un titolo davvero peculiare, ma in grado di essere forse apprezzato da un pubblico piuttosto ampio, anche grazie alle sue stranezze, mettendo insieme elementi in un gameplay eclettico ed interessante.