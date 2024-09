La recensione di Star Trucker forse è capitata nelle mani sbagliate, o forse no. Possibili problemi potrebbero derivare dal fatto che i camion mi piacciono e ho un centinaio di ore su Euro Truck Simulator; per puro caso sono anche un grande appassionato di giochi ambientati nello spazio, anche quelli ripetitivi come la morte e qua mi tradiscono le ore spese con Elite, Star Citizen, No Man's Sky; uno dei miei giochi preferiti di sempre è Death Stranding, dove si portano pacchi, ma a cui rinfaccio una difficoltà un po' troppo bassa. In poche parole, Star Trucker sembra fatto apposta per me e per quelli come me.

Una mano sul volante... Star Trucker è un simulatore molto più serio e impegnativo di quel che potresti pensare vedendone immagini e video. Inoltre più che un selettore della difficolta propone diversi stili di gioco che andranno a miscelare tra loro, ma con proporzioni diverse, quelle che sono di fatto le due anime che compongono questo gioco: quella dedita al piacere della guida, e quella meccanica che andrà a soddisfare chi nel proprio mezzo vede un insostituibile compagno da accudire e preservare (gli riesce meglio che a Pacific Drive). A volte le strade vi difenderanno da meteore e detriti, ma solo a volte... Il camion al nostro servizio richiede infatti parecchie attenzioni per continuare a macinare chilometri spaziali: motori, gravità, climatizzazione, tuta spaziale e ossigeno richiedono batterie, poi ci sono i maledetti filtri dell'aria, la benzina, lo stato della scocca e il service da fare ogni tot chilometri. Aggiungete anche i fusibili, che di tanto in tanto andranno in fumo con un bel "pop". La modalità più a sinistra riduce queste meccaniche quasi a zero, quella più a destra le renderà un inferno; al centro invece troverete la modalità "balanced" ma attenti! Sarà anche bilanciata, ma almeno all'inizio aspettatevi bei calci sui denti.

... e una sul motore Il consiglio? Iniziare con le modalità più semplici per capire come funzionano le meccaniche di base e poi dopo una quarantina di minuti, se ve la sentite, provare la modalità principale. Tanto la prima volta le cose andranno inevitabilmente male e anche molto presto, io stesso sono morto soffocato dopo trenta minuti. Il camion di Star Trucker vi farà sentire incredibilmente al sicuro nonostante la sua fragilità Quella che ho in corso è infatti la seconda partita, se ne iniziassi una terza però mi ritroverei in una situazione ben migliore e nella metà del tempo di quanto ne ho impiegato per ritrovarmi come ora: in perenne lotta tra la vita e la morte, tra la svolta economica e la bancarotta. In pratica mi sto divertendo come non mai. Sarà bastardo quanto volete, e dannazione se lo è, ma finalmente un gioco che dopo dieci ore non diventa una passeggiata, che ti mette continuamente alle strette anche con espedienti piuttosto subdoli. Pian piano però capisci, come conservare energia per esempio, dove trovare più facilmente certi beni e come disegnare le rotte di conseguenza. Si prende la mano anche con la manovrabilità del camion, lenta e sbruffona nonché priva di strafe, e di come questa reagisce ai diversi carichi trasportati.

Dov'è la trattoria? In Star Trucker si trasportano beni da una parte all'altra attraverso quattro diversi settori, ognuno caratterizzato da proprie insidie naturali. Quello offerto dal gioco non è uno spazio aperto, ma ogni ambientazione è una sorta di bolla abitata e dalla quale partono autostrade, tunnel spaziali in grado di spedirci in poche ore verso un'altra direzione. Le ambientazioni sono tutte diverse tra loro e andando avanti presenteranno nuove insidie da tenere a mente All'interno delle diverse ambientazioni possiamo trovare diverse strutture più o meno utili e vere e proprie strade delimitate che durante gli spostamenti ci metteranno al riparo dai pericolosissimi detriti. Le strade non saranno sempre presenti, e non è detto che vogliate o possiate utilizzarle, in questi casi è necessario tenere gli occhi sempre bene aperti, utilizzando anche le telecamere interne del mezzo, per non imbattersi in qualche meteora o ancora peggio in un grosso detrito metallico in grado di distruggere il mezzo o ridurre a poltiglia il nostro prezioso carico. La mappa strutturata in questo modo impedisce a Star Trucker di offrire lunghissimi tratti di guida ininterrotta, alla Euro Truck Simulator per esempio, ma tra un salto e l'altro c'è tanto da navigare e tanto a cui prestare attenzione.

Una trama da seguire Proseguendo nel gioco potremo spendere soldi per migliorare il nostro camion, personalizzarlo nei dettagli e con i punti esperienza accumulati sbloccare licenze che ci permetteranno di trasportare più carichi contemporaneamente, trasportare materiali fragili o pericolosi, in modo da trovare sempre più lavori e soprattutto meglio pagati. Il vostro camion è munito di diverse telecamere esterne che vi consentiranno di tenere d'occhio la situazione nelle vicinanze: utili sia per attraccare che per evitare ostacoli Star Trucker ha anche delle missioni principali, di vera e propria trama: sono infatti diversi i personaggi che ci introdurranno tramite comunicazioni radio al lavoro del camionista spaziale e spesso avranno anche dei lavori per noi. Non aspettatevi niente di speciale, ma qualche sorpresa c'è, portando però a termine questi compiti potremo sbloccare nuove funzioni del camion che solitamente sono collegate a una nuova zona esplorabile. Un altro consiglio: assicuratevi di essere ben messi con soldi, benzina, batterie e filtri prima di iniziare una di queste missioni perché non tutte prevedono un pagamento e potreste ritrovarvi presto con l'acqua alla gola o ancora peggio in una spirale di povertà da cui è quasi impossibile invertire.

Butta via tutto! Star Trucker non finisce però qui: ogni zona ha una sua economia che si modifica nel tempo, permettendoci di trafficare risorse secondarie come oggetti tessili e risorse tecnologiche, che come Sea of Thieves andranno gestite "a mano" e si rovineranno nel tempo. Senza un carico dietro, il vostro camion sarà molto più agile ma attenti ad affaticare i motori, possono prendere fuoco Naturalmente è presente il contrabbando e di tanto in tanto sarete anche "pesati" per vedere se state portando un carico superiore alla licenza. Anche il costo del carburante cambia, quindi vi ritroverete a fare solo mezzo serbatoio dove costa di più e il pieno dove l'occasione è irrinunciabile. Ogni centesimo conta... non è uno scherzo. Utilizzando alcune tecnologie o per pura fortuna, potreste però imbattervi in risorse abbandonate nello spazio. A quel punto dovrete ficcarvi nella tuta e lanciarvi di fuori per raccogliere il prezioso carico; la tuta si può utilizzare anche per sfruttarne la riserva d'ossigeno quando dentro all'abitacolo, per qualche motivo, non ce ne sarà più. Ma il più delle volte, la tuta servirà per uscire dal camion e riparare i buchi fatti.

Sfide presenti Strategie, invenzioni, modo di fare: giocando a Star Trucker alla fine diventi esperto di un lavoro che non esiste e quanta soddisfazione. Anche perché il gioco è pure bello da vedere, fantastico da ascoltare. A volte Star Trucker regala momenti alla Galaxy Express 999 Sembra incredibile che il progetto sia stato curato principalmente da due persone (anche se c'è stato più di un aiuto esterno) perché a vederlo non è poi così diverso da un gioco di alta fascia. Anche i bug sono simili a quelli di un tripla A: ci sono e alcuni possono fare un po' male, ma il vero problema di Star Trucker è che necessita di un ritocco al bilanciamento di ogni suo aspetto matematico. È vero che così difficile ci piace, ma lo è altrettanto che alcuni aspetti non funzionano ancora come dovrebbero: il prezzo di alcune risorse fondamentali per andare avanti per esempio, la loro reperibilità, i pagamenti offerti che non scalano a dovere. Star Trucker è tosto pure perché non è ancora del tutto giusto nei confronti del giocatore. E ci sono anche diversi bug.

Simulare l'irrealtà Non posso sapere quando leggerete questa recensione, se a pochi giorni dal lancio e quindi con questi problemi ancora presenti, o dopo un mese quando sarà uscita almeno la prima delle patch già annunciate. Magari sarà passato un anno e avremo appena celebrato l'arrivo del primo contenuto aggiuntivo. Certo, sempre che il gioco venda abbastanza anche se da quel che vediamo c'è margine di crescita, magari non veloce, ma continuo e dettato più dal passaparola. Il pubblico per questi giochi c'è, lo ribadiscono le oltre tredici milioni di copie vendute da Euro Truck Simulator 2, senza contare che di questi giochi Space Trucker ne è diventato subito, già da ora, uno dei migliori e più fantasiosi esponenti. Sentite bene: quando sei lanciato nel buio dello spazio e un altro camion con i suoi tre lunghi rimorchi compare all'orizzonte puntando verso la successiva autostrada spaziale, mentre alla radio suona pure un bel rock d'altri tempi, sembra davvero di vivere in un sogno: dove tutto è impossibile, eppure allo stesso tempo maledettamente credibile. Se vi piacciono esperienze simili, ora con un tocco quasi rogue lite, ne andrete pazzi.

Conclusioni Versione testata PC Windows, Xbox Series X Star Trucker è il prodotto di una visione perseguita senza tradimenti fino alla fine, un altro di quei giochi impossibili da realizzare in un grande studio di oggi eppure potenzialmente in grado di crescere e rimanere in attivo per più di dieci anni come già hanno fatto altri prima di lui. Oggi non è ancora perfetto, molto probabilmente lo sarà domani, ma già da ora Star Trucker è prezioso come tutti i videogiochi che ti offrono qualcosa che nessun altro offre. Unico, coraggioso, ben fatto e con un'utenza ben precisa in mente. Solo una cosa: se vi interessa solo guidare forse dovreste guardare altrove. Su Xbox Serie X non è sempre fluido pur rimanendo sempre giocabile, mentre su Pc con un 4070 Super non abbiamo avuto problemi a mandare tutto al massimo.