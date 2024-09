La versione 0.269 del MAME consente di emulare una console rarissima e costosissima

L'ultima versione del MAME, la 0.269, ha aggiunto la possibilità di emulare una console rarissima e molto costosa: Super A'Can di Funtech Entertainment Corporation . Non ne avete mai sentito parlare? Niente di più facile, visto che fu lanciata nel 1995 solo a Taiwan e in Cina. Ebbe inoltre una vita brevissima, considerando che fu immessa sul mercato il 25 ottobre e ritirata da aprile del 1996, ossia circa sei mesi dopo.

Troppo costosa

L'hardware era basato sul diffusissimo microchip Motorola 68000, montava un lettore CD e, in totale, per Super A'Can furono pubblicati 12 giochi. Il problema principale della console fu sicuramente il prezzo, superiore a quello di tutte le altre console dell'epoca (nei territori dove uscì): 2.900 dollari di Taiwan. Ebbe però anche problemi di confronto tecnologico con la nuova generazione di console di SEGA (Saturn), Sony (PlayStation) e Nintendo (Nintendo 64, in uscita nel 1996 in Giappone), tutte molto più capaci in ambito 3D.

Il Super A'Can

Funtech di suo non aveva esperienza nel mondo dei videogiochi. Il risultato fu un disastro completo, per una macchina rimasta oscura ai più, preservata solo nell'ambito del collezionismo, dove i prezzi sono molto alti.

Ora però ci ha pensato il team del MAME a salvarne la memoria. Di seguito l'elenco dei giochi pubblicati per Super A'Can:

Formosa Duel

Fú Ěr Mó Shā Dà Duìjué (1995)

Fú Ěr Mó Shā Dà Duìjué (1995) Sango Fighter

Sānguózhì Wǔjiàng Zhēngbà (1995)

Sānguózhì Wǔjiàng Zhēngbà (1995) The Son of Evil

Xié'è Zhīzǐ (邪惡之子) (1995)

Xié'è Zhīzǐ (邪惡之子) (1995) Speedy Dragon

Yīnsù Fēilóng (音速飛龍) (1995)

Yīnsù Fēilóng (音速飛龍) (1995) Super Taiwanese Baseball League

Chāojí Zhōnghuá Zhí Bàng Liánméng (1995)

Chāojí Zhōnghuá Zhí Bàng Liánméng (1995) C.U.G.

Xī Yóujì (1995)

Xī Yóujì (1995) Super Dragon Force

Chāojí Guāngmíng Zhàn Shǐ (1996)

Chāojí Guāngmíng Zhàn Shǐ (1996) African Adventures

Fēizhōu Tànxiǎn (1995)

Fēizhōu Tànxiǎn (1995) Gambling Lord

Dǔ Bà (1996)

Dǔ Bà (1996) Magical Pool

Mó Bàng Zhuàngqiú (1996)

Mó Bàng Zhuàngqiú (1996) Boom Zoo

Bào Bào Dòngwùyuán (1996)

Bào Bào Dòngwùyuán (1996) REBEL

Pàn Xīng (1996)

Se volete, potete giocarne alcuni da browser (emulati via MAME) sull'Internet Archive.