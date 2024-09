Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game è stato rinviato, nuovo periodo di uscita

Dunque, "Per assicurare la realizzazione di quella visione, Tales of the Shire uscirà all'inizio del 2025 ", si legge nella comunicazione degli sviluppatori, che ringraziano poi gli utenti per la pazienza e il supporto dimostrato.

"Tutti noi di Weta Workshop siamo felici di invitarvi presso The Shire, un angolo pacifico del mondo creato da J.R.R. Tolkien", si legge nel messaggio pubblicato dal team su X. "Quando un nuovo Hobbit entra a Bywater per la prima volta, vogliamo che quel momento rispecchi perfettamente tutto quello che sperate".

Weta Workshop ha annunciato di aver rinviato ufficialmente il suo Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game , particolare gioco che punta a rappresentare una sorta di simulazione di vita in un villaggio Hobbit , il quale ha un nuovo periodo di uscita spostato al 2025.

Una nuova presentazione con data di uscita

Non solo, il messaggio rimanda anche a una prossima presentazione del gioco: "Assicuratevi di sintonizzarvi sul nostro A Hobbit Day Showcase il 22 settembre per conoscere meglio Tales of the Shire e la nostra data di uscita".



Il 22 settembre ci sarà dunque una nuova presentazione del gioco, nella quale verrà anche annunciata la data di uscita ufficiale.

Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game è un gioco che punta a ricreare l'ambientazione e l'atmosfera della Contea, facendoci vivere la serena ma comunque operosa vita di un Hobbit presso uno dei villaggi tipici di questa civiltà, tratta da Il Signore degli Anelli.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro Provato di Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game.