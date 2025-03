Un gameplay trailer di Tales of the Shire svela nuovi dettagli sul simulatore di vita del Signore degli Anelli

Gli sviluppatori di Weta Workshop hanno pubblicato un nuovo trailer di Tales of Shire: A The Lord of the Rings Game, che trovate qui sotto. Il filmato offre una panoramica della tranquilla e spensierata vita che potremo vivere nella Contea.

Per chi non lo sapesse, Tales of the Shire: A Lord of the Rings è un life-sim che ci porta nella Contea del Signore degli Anelli per farci vivere una vita da Hobbit in una ambientazione immersa nel verde. Sarà possibile passeggiare tra le strade della di Lungacque e nelle foreste nei dintorni, pescare, fare acquisti al mercato, cucinare prelibate pietanze, arredare la nostra casa a piacimento, coltivare piante e fiori.