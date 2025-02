Tales of the Shire sarebbe di nuovo stato rimandato e non di poco

Il giornalista ha condiviso anche le parole del team di sviluppo, anche se ovviamente non possiamo considerare il tutto come ufficiale per il momento .

Secondo un report di un giornalista freelance su BlueSky, Jack Ryan, il videogioco life-sim Tales of the Shire - che ci mette nei panni di un Hobbit dal mondo de Il Signore degli Anelli - è stato rimandato ancora una volta. La nuova data di uscita sarebbe il 29 luglio. Un annuncio ufficiale sarebbe previsto invece per domani.

Cosa sappiamo del rimando di Tales of the Shire

Secondo quanto segnalato, il motivo per cui Tales of the Shire sarebbe stato rimandato è il più ovvio: il gioco "ha bisogno di più tempo per assicurarsi che ogni Hobbit, su ogni piattaforma, possa godersi la stessa piacevole esperienza". Considerando che il life-sim è previsto per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, abbiamo come il sospetto che quest'ultima versione sia quella che necessità di un po' di rifinitura.

Ricordiamo che Tales of the Shire era inizialmente previsto per l'autunno 2024, ma lo studio - a settembre dello scorso anno - ha spostato l'uscita al 25 marzo 2025. Ora, pare che si dovrà attendere quattro mesi aggiuntivi. Ripetiamo che non è una informazione ufficiale, ma lo dovrebbe diventare nella giornata di domani. Infine, ricordiamo che una versione Netflix del gioco era prevista ma è stata recentemente cancellata insieme ad altri titoli.

Ricordiamo poi che il Take-Two ha venduto Private Division, il publisher di Tales of the Shire, cosa che certamente ha creato qualche ostacolo durante questi ultimi mesi di lavoro.