L'intelligenza artificiale Muse può preservare i classici? È un'idea stupida, spiega un esperto

Nella giornata di ieri Phil Spencer ha parlato dell'intelligenza artificiale Muse come un sistema per preservare i videogiochi classici, fra le altre cose, ma stando a un'esperto si tratta di un'idea stupida per tutta una serie di motivi.

"Hanno creato uno strumento che permette agli sviluppatori di videogiochi di modificare un livello utilizzando concetti esistenti, come ad esempio aggiungere un trampolino in un posto dove prima non c'era", ha detto il dottor Michael Cook, ricercatore IA e game designer.

"Dopodiché hanno dato questo nuovo livello al loro modello e gli hanno chiesto di mostrare come pensava che sarebbe stato il filmato di un utente che giocava da questa nuova posizione", ma un impiego simile non assicura minimamente il necessario per riprodurre un'esperienza in maniera completa.