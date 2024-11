Take-Two ha venduto Private Division, il publisher di Tales of the Shire e la nuova IP dallo studio di Pokémon

Non sono state informazioni precise sull'operazione e al momento non è chiaro chi è il nuovo proprietario dell'azienda e per quale cifra è stato concluso l'affare. In compenso, sappiamo che il compratore ha ottenuto i diritti di "sostanzialmente tutti i giochi" pubblicati e futuri di Private Division.

Le motivazioni dietro la vendita di Private Division

Di conseguenza dovrebbero essere inclusi anche il simulatore di vita Tales of the Shire: A Lord of the Ring Game e di Project Bloom, un nuovo action adventure realizzato da Game Freak, lo studio autore del franchise Pokémon. Tra le poche eccezzioni, invece, è stato confermato No Rest for the Wicked, il promettente action GDR di Moon Studio attualmente in early access, che rimarrà sotto l'ala di Take-Two Interactive.

Un personaggio di No Rest for the Wicked

Take-Two ha riferito che quella di vendere Private Division è stata una decisione strategica mirata a concentrare le risorse sulla crescita delle attività principali e di quelle mobile a lungo termine.

"Penso che sia sempre un periodo difficile per le nuove IP. Abbiamo corso il rischio con Private Division, e quel rischio si basava sulla tesi che là fuori c'erano molti grandi creatori indipendenti con cui avremmo potuto lavorare e forse costruire alcuni franchise di massa all'interno di quella divisione", ha detto Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two.

"Il team ha fatto un ottimo lavoro, guidato da Michael Worosz. Praticamente tutto ciò su cui hanno investito è andato bene, e Outer Worlds è andato davvero, davvero, davvero bene. Ma niente, niente ha raggiunto il livello di una delle proprietà intellettuali principali di 2K o Rockstar, e la nostra vera missione e visione è quella di creare i più grandi successi nel mondo dell'intrattenimento. Questo è ciò che facciamo. Lo facciamo nel mobile. Lo facciamo nei contenuti."