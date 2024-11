Stranger Things VR ha una data di uscita su PlayStation VR2 e SteamVR

Cosa sappiamo di Stranger Things VR

Stranger Things VR è un action horror psicologico in cui giocheremo nei panni di Vecna, in una storia originale che si pone come come un prequel ai fatti narrati nella Stagione 4 di Stranger Things. Dai dettagli condivisi finora sappiamo che i giocatori avranno il compito di "esplorare realtà sconosciute" e invadere le menti delle persone, con l'obiettivo di ottenere vendetta contro Undici e la città di Hawkins.

In particolare, potremo invadere i sogni e le memorie dei personaggi della serie, come Will Byers e Billy Hargrove, e sfruttare poteri telecinentici per possedere le loro menti, con la storia che a mano a mano svelerà la trasformazione di Henry Creel in Vecna e come ha influenzato le stagioni precedenti della serie.

Se siete interessati, vi rimandiamo alla pagina del PlayStation Store di Stanger Things VR a questo indirizzo e a quella Steam tramite questo link. L'annuncio, sicuramente non a caso, arriva a poche ore di distanza da quello del periodo di uscita di Stranger Things 5 su Netflix.