Take-Two ribadisce il periodo di uscita di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S, niente ritardi per ora

L'aggiornamento è arrivato durante l'incontro con gli azionisti per i risultati finanziari del secondo trimestre, dove il CEO Strauss Zelnick ha riferito che il prossimo anno fiscale (1 aprile 2025 - 31 marzo 2026) sarà particolarmente ricco di uscite, menzionando per l'appunto l'attesissimo nuovo capitolo di Grand Theft Auto, ma anche Borderlands 4 e Mafia: The Old Country .

Per il momento pare non ci siano ritardi sulla tabella di marcia dello sviluppo di GTA 6 , come confermato da Take-Two Interactive, la compagnia a capo di Rockstar Games, che ha ribadito il lancio su PS5 e Xbox Series X|S nell'autunno del 2025 .

Strauss Zelnick riconferma il lancio di GTA 6 durante l'autunno del prossimo anno

"Guardando al futuro, riteniamo che Take-Two sia ancora ben posizionata per il lungo termine. La nostra visione è chiara, il nostro talento è impareggiabile e abbiamo uno dei più solidi portafogli di proprietà intellettuale del nostro settore", ha detto Zelnick.

Le strade illuminate della Vice City di GTA 6

"Con molti nuovi titoli in arrivo nell'anno fiscale 2026 - tra cui Grand Theft Auto VI in autunno, Borderlands 4 e Mafia: The Old Country - ci aspettiamo di creare valore a lungo termine per i nostri azionisti".

Insomma, come recita il proverbio, "nessuna nuova, buona nuova": il fatto che i piani per la pubblicazione di GTA 6 non siano cambiati significa che apparentemente lo sviluppo sta procedendo a pieno regime e non sono previsti ritardi di alcun genere. Ciò non significa che siamo completamente fuori rischio rinvio, del resto manca ancora circa un anno al lancio su PS5 e Xbox Series X|S e non è da escludere qualche intoppo sulla tabella di marcia, come già capitato per altri giochi Rockstar Games in passato.