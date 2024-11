Elon Musk potrebbe lanciare il Tesla Phone, ma solo ad una condizione

Nell'ultimo episodio del podcast Joe Rogan Experience, Elon Musk ha finalmente affrontato i rumors sul cosiddetto Tesla Phone , una voce che circola da tempo tra gli appassionati del marchio. L'idea di un telefono firmato Tesla non è certo nuova, e basta una rapida ricerca su YouTube per trovare numerosi video in cui si ipotizza che Musk abbia già garantito la realizzazione di un telefono. Tuttavia, queste speculazioni non avevano mai avuto alcun riscontro ufficiale fino alla recente intervista.

Un solo motivo per cui potrebbe uscire il Tesla Phone

Durante la chiacchierata con Rogan, Musk ha chiarito che, sebbene Tesla sia in una posizione forte per poter sviluppare un telefono, non è qualcosa che la compagnia intenda fare nell'immediato. La frase detta da Musk è stata: "Tesla è in una posizione migliore di qualsiasi altra azienda per creare un nuovo telefono che non sia basato su Android o iPhone. Ma non è qualcosa che vogliamo fare, a meno che non sia strettamente necessario."

Un render di un Tesla Phone.

Alla domanda di Rogan su quali potrebbero essere le condizioni che costringerebbero Tesla a entrare nel settore della telefonia, Musk ha risposto in modo piuttosto diretto, immaginando uno scenario in cui Apple e Google potessero intraprendere pratiche dannose, come censurare app o diventare gatekeeper in maniera negativa. Solo in quel caso, secondo Musk, potrebbe sorgere una giustificazione per produrre un dispositivo indipendente.