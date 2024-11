Elon Musk è nella Top 20 dei migliori giocatori di Diablo 4 Pit e se ne vanta in un podcast

Elon Musk è tante cose, ma è anche un videogiocatore. Il proprietario di Telsa (e non solo) lo ripete spesso e in passato ha detto la propria su vari videogiochi. Ora, ha svelato di essere in un Top 20 mondiale di Diablo 4 . Inoltre, sono solo due i giocatori USA presenti in Top 20.

I dettagli sui risultati di Musk

Va precisato che Musk è specificatamente nella Top 20 di Diablo 4 Pit e che la classifica usata come riferimento si basa sull'invio di dati degli utenti. Anche se è credibile che tutti i migliori giocatori del mondo inviino i propri dati, è possibile che qualcuno con risultati migliori rispetto a quella indicati esista e non li abbia segnalati. In ogni caso, questo è quanto abbiamo a disposizione e quanto Musk stesso vanta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra l'altro, per poter inviare i propri punteggi e farli aggiungere in una classifica è necessario registrare un video della propria partita a Diablo 4 Pit e caricarla su YouTube o qualsiasi altra piattaforma di video streaming. Supponiamo che Musk abbia usato Twitter.

Per quanto riguarda il personaggio usato per la run di Pit, di norma Musk utilizza un Barbaro, ma per questo risultato ha optato un po' come tutti per la classe Spiritista, la più recente, parte dell'espansione Vessel of Hatred. Forse la scelta è condizionata dal fatto che può infliggere 235 migliaia di miliardi di danni, se sapete come.

Infine, segnaliamo che il capo di Diablo 4 ha chiesto se lo Spiritista deve essere indebolito: i fan rispondono in modo chiaro