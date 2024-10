Il capo di Diablo 4 chiede se lo Spiritista deve essere indebolito: i fan rispondono in modo chiaro

Il direttore generale di Diablo, Rod Fergusson , ha chiesto ai giocatori di Diablo 4 se Blizzard dovrebbe indebolire la classe. La sembra essere decisamente non volere delle modifiche e ritiene che la classe dovrebbe essere lasciata in pace.

Le parole di Fergusson

Fergusson ha affermato che la sua domanda al pubblico ovviamente non determinerà totalmente la scelta di Blizzard. La compagnia ovviamente ha sempre l'ultima parola, ma certamente l'opinione dei fan sarà presa in considerazione. Ha anche aggiunto che non ha intenzione di "rompere" anche le altre classi per permettergli di fare le stesse cose che si possono fare con lo Spiritista.

Il risultato finale è stato un 63,1% di giocatori che vogliono che la classe Spiritista venga lasciata in pace. Di conseguenza, il 36,9% dei fan vuole che la classe venga corretta. Si tratta tutto sommato di un numero non irrilevante.

Tra le risposte al tweet, però, vi è quella del giornalista Jez Corden che fa notare un dettaglio. Considerando che lo Spiritista è così potente, è possibile che alcuni giocatori si sentano costretti a usarlo perché è la soluzione migliore, anche se in realtà non lo apprezzano. Fare in modo che abbia lo stesso livello di potenza delle altre classi permetterebbe a ogni giocatore di optare per la classe che preferisce senza preoccuparsi troppo dei risultati.

