Star Wars: Episodio 10 ha perso lo sceneggiatore, cosa che probabilmente porterà a un ritardo nell'uscita

Sembra che quello che potrebbe essere definito come Star Wars: Episodio 10, il nuovo film in produzione presso Disney, abbia perso lo sceneggiatore principale, cosa che potrebbe facilmente portare a un ritardo nell'uscita, a causa di un allungamento dei tempi di produzione.

Disney sta lavorando a un nuovo film di Star Wars con Daisy Ridley protagonista, che dovrebbe porsi come seguito diretto di Star Wars Episodio 9: L'Ascesa di Skywalker e dunque potrebbe essere identificato come Star Wars: Episodio 10, sebbene il titolo non sia ancora ufficiale, né ancora chiara la sua collocazione precisa nel franchise.

In ogni caso, in base a nuove testimonianze sembra che il progetto debba fare a meno di Steven Knight, che era stato scelto come sceneggiatore principale dopo il suo lavoro sulla serie Peaky Blinders, cosa che potrebbe portare a ulteriori slittamenti.