Il team Liquid Swords mostra le prime e impressionanti immagini di un open world in stile GTA fotorealistico

Sviluppato su Unreal Engine 5, il gioco in questione presenta un' ambientazione urbana che sembra contemporanea, caratterizzata da una notevole fedeltà e un livello di realismo della grafica alquanto impressionante.

Non c'è ancora un titolo ufficiale per il primo gioco del team, dunque difficilmente possiamo parlare di una presentazione vera e propria, che arriverà solo più avanti, ma intanto il team ha voluto condividere alcuni presunti screenshot che dovrebbero, quantomeno, dimostrare a cosa lo studio sta puntando con questo progetto.

Liquid Swords è un nuovo team svedese fondato da Christofer Sundberg, fondatore di Avalanche Studios , ed è attualmente al lavoro sul gioco di debutto che, stando alle prime immagini, sembra essere una sorta di open world in stile GTA con grafica davvero fotorealistica .

Un DNA votato all'open world

A dire il vero, sembrano asset piuttosto standard per Unreal Engine 5, specialmente utilizzando i pacchetti appositamente costruiti per poter generare delle ambientazioni urbane realistiche (qualcosa del genere l'abbiamo vista anche in Robocop: Rogue City di recente), ma risulta sempre un bel vedere.

Nel frattempo, si attendono informazioni su questo misterioso primo gioco di Liquid Swords.

Il team è stato fondato nel dicembre del 2020 ed è ancora giovane, ma l'esperienza di Sundberg e altri ci porta a guardare con un certo interesse ai lavori in corso presso questo studio svedese.

Considerando proprio i pregressi di alcuni sviluppatori, possiamo pensare che questo nuovo titolo sia un open world con notevole libertà di movimento e azione, trattandosi di ex-autori di Just Cause, Mad Max e Rage 2, con il team che gode anche del supporto finanziario di NetEase Games.