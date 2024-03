Star Wars Episodio 10, Daisy Ridley parla del film e di alcune teorie sul suo personaggio

Daisy Ridley ha dichiarato che il suo personaggio in Star Wars - Rey Skywalker - probabilmente non avrà figli in Star Wars Episodio 10 (nome non ufficiale). Parlando con Deadline, Ridley ha chiarito di non aver ancora visto la sceneggiatura del film, ma ha condiviso un paio di informazioni su ciò che si aspetta dal film.

Ricordiamo che il film è stato annunciato alla Star Wars Celebration 2023, che sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e che si svolge 15 anni dopo l'Episodio 9, quando Rey cerca di ricostruire l'Ordine Jedi. I fan hanno rapidamente iniziato a ragionare sui nuovi Jedi che saranno allevati da Rey e hanno pensato anche alla possibilità che la donna abbia dei figli propri.

"Direi che probabilmente non avrà figli, visto che è una Jedi", ha detto Ridley, sottolineando che ai Jedi non è permesso creare legami con gli altri, il che significa che i bambini non sono un'opzione. Anakin Skywalker ha ovviamente tradito questa regola, ma è anche diventato Darth Vader, quindi non è un buon precedente.