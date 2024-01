Star Wars The Bad Batch: la terza stagione ha una data di uscita, sarà la fine della serie

Ecco le date di pubblicazione ufficiali degli episodi della Stagione 3 di Star Wars The Bad Batch, con nome dell'episodio in inglese:

LucasFilm ha pubblicato un nuovo trailer di The Bad Batch , la serie di Star Wars dedicata ai cloni ribelli. La terza stagione ha anche una data di uscita: 21 febbraio 2024 . In tale giorno arriveranno tre episodi, con gli altri che seguiranno settimanalmente, con alcune puntate pubblicate a coppia.

Star Wars: The Bad Batch, chi sono?

La saga di Star Wars è ampia e forse alcuni potrebbero non avere una chiara idea di chi siano i membri della Bad Batch. Introdotti per la prima volta nella serie animata The Clone Wars, sono cloni "difettati" che hanno però così ottenuto capacità speciali che li rende perfetti per missioni nelle quali è necessario di pensare in modo diverso.

Con l'arrivo dell'Ordine 66, la Bad Batch diserta e non tradisce i Jedi e inizia a vivere in clandestinità, portando con sé un clone femmina, Omega. Il team vive varie avventure, che si intersecano con i piani dell'Impero e dei Ribelli.