Alan Wake 2, Ilkka Villi parla della sua esperienza con il gioco

Ilkka Villi, l'attore finlandese che interpreta uno dei due protagonisti di Alan Wake 2 ha parlato in una video intervista della sua esperienza con il gioco, degli anni passati rispetto al primo capitolo e delle scene di ballo.

Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Alan Wake 2 in origine non avrebbe dovuto includere tutte quelle sequenze live action, ha rivelato Villi, ma si è deciso di cambiare in corsa e di adottare dunque un approccio per certi versi vicino a quello di Quantum Break.

L'attore ha detto che diverse sequenze rischiavano di essere tagliate dalla versione definitiva del gioco, ad esempio quelle di ballo, ma per fortuna alla fine sono state lasciate e hanno senza dubbio arricchito l'esperienza in maniera inaspettata.