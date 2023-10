Alan Wake 2: i voti delle recensioni internazionali sono eccellenti

Al momento della scrittura, su Metacritic il gioco ha un 89/100 in versione PS5 (17 recensioni) e un 96/100 in versione PC (10 recensioni). Su OpenCritic vanta invece un 91/100 con 13 recensioni. Parliamo di voti ottimi, ma ovviamente la media potrebbe cambiare anche solo di uno o due punti nel corso delle ore e dei giorni, quando arriveranno altre recensioni.

La nostra recensione di Alan Wake 2

Alan Wake 2 include una serie di sequenze completamente live-action

Nella nostra recensione di Alan Wake 2 vi abbiamo spiegato come a nostro parare il gioco dividerà i fan. Per alcuni sarà un capolavoro, mentre per altri sarà un gioco lento e stancante. Dal nostro punto di vista, la vera risposta sta nel mezzo: Alan Wake 2 è un incredibile opera che dal punto di vista narrativo trasuda qualità e genialità, ma al tempo stesso riteniamo che il gameplay abbia alcuni limiti che minano l'esperienza survival, soprattutto in termini di varietà. Certamente, però, a livello estetico si tratta di uno dei più grandi giochi di sempre.

Diteci, siete interessati ad Alan Wake 2, oppure per il momento vi dedicherete ad altro?