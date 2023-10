Alan Wake 2: tante nuove immagini in vista del lancio su PS5, Xbox Series X|S e PC

Ormai manca davvero pochissimo al lancio di Alan Wake 2 su PS5, Xbox Series X|S e PC, che avverrà domani, venerdì 27 ottobre 2023. Per ingannare l'attesa vi proponiamo una ricca galleria di nuovi scatti dell'ultima fatica firmata Remedy Entertainment, che trovate qui sotto.

Ne approfittiamo per segnalarvi che da ora è disponibile anche la nostra recensione di Alan Wake 2 mentre proprio in questi minuti Pierpaolo Greco è in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it per discutere di tutti i dettagli, curiosità, pregi e difetti del gioco.

Inoltre, domani pomeriggio alle 17:00 abbiamo in programma una seconda livestream in cui giocheremo in diretta ad Alan Wake 2. Come al solito se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale, in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre dirette.