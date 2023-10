Alan Wake 2 riceverà dei DLC gratuiti dopo il lancio, oltre alle due espansioni già rivelate: lo ha annunciato Sam Lake durante un intervento all'EGX di Londra, aggiungendo che i contenuti in questione saranno "piuttosto significativi".

Delle espansioni a pagamento si è parlato lo scorso maggio, quando Remedy Entertainment ha presentato le varie edizioni di Alan Wake 2: si tratta di due pacchetti, intitolati Night Springs e The Lake House.

Sono invece inediti i dettagli riguardanti i contenuti scaricabili gratuiti, o quantomeno la loro rilevanza: come detto, Sam Lake li ha definiti come qualcosa di importante, ma per ulteriori informaizoni bisognerà attendere ancora un po'.