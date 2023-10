Ubisoft crede che il mercato delle Collector's Edition terrà in vita il supporto fisico

Ubisoft crede che il mercato delle Collector's Edition riuscirà in qualche modo a tenere in vita il supporto fisico, sebbene il formato digitale sia ormai predominante per quanto concerne le vendite dei giochi.

Forte dell'acquisto dei diritti di streaming per i titoli Activision, Ubisoft ha constatato per bocca del suo senior vice-president, Chris Early, la continua crescita degli acquisti in digitale ma anche la capacità di una certa nicchia di resistere.

"Abbiamo già assistito a un aumento significativo degli acquisti in formato digitale, la gente confida nel fatto di avere i propri giochi disponibili senza dover assolutamente contare su di un supporto fisico per poterli utilizzare", ha detto Early.

"C'è però il mercato delle Collector's Edition, la possibilità di regalare un oggetto fisico e di consentire alla gente di acquistare facilmente un gioco in un negozio per poterlo poi eventualmente donare ad amici o familiari."

"Alcune persone vorranno sempre possedere un disco, dubito che tutto questo finirà. Credo che le vendite fisiche diminuiranno nel corso del tempo? Certo, ma spariranno completamente? Non penso accadrà."