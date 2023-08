Microsoft venderà i diritti di streaming di Activision a Ubisoft per chiudere l'acquisizione

Microsoft ha ristrutturato la sua proposta di acquisizione di Activision Blizzard per convincere la CMA ad avallare l'affare. La concessione non è indifferente, visto che ha accettato di vendere i diritti per lo streaming cloud dei giochi della compagnia di Call of Duty a Ubisoft .

Tutti i dettagli

Ubisoft entra nell'acquisizione Activision Blizzard

In un comunicato stampa ufficiale, Microsoft ha dichiarato che oggi è stato fatto un altro passo in avanti per riuscire a chiudere la transazione: "Per affrontare le preoccupazioni sollevate dall'Autorità per la Concorrenza e i Mercati del Regno Unito (la CMA Ndr), riguardo all'impatto dell'acquisizione proposta sullo streaming di giochi tramite cloud, stiamo ristrutturando la transazione per limitare i diritti acquisiti.

Questo include l'esecuzione di un accordo, efficace dal momento della chiusura della fusione, che trasferisce i diritti di streaming tramite cloud per tutti i giochi Activision Blizzard attuali e futuri per PC e console rilasciati nei prossimi 15 anni a Ubisoft Entertainment SA, un importante editore globale di videogiochi. I diritti saranno a tempo indeterminato."

Microsoft ritiene che l'accordo stretto con Ubisoft renda i termini dell'acquisizione differenti rispetto a quelli presentati alla CMA nel 2022. Quindi ha notificato la nuova treansazione all'ente antitrust inglese, nella speranza che il processo di revisione possa terminare prima del 18 ottobre 2023, scadenza ultima per la conclusione dell'acquisizione, già prorogata rispetto a quella precedente del 18 agosto 2023.

"Con la ristrutturazione della transazione, Microsoft non sarà nella posizione sia di lanciare i giochi di Activision Blizzard in esclusiva sul suo servizio di streaming, Xbox Cloud Gaming, sia di controllare i contratti di licenza dei giochi di Activision Blizzard sui servizi concorrenti", ha aggiunto Microsoft, sottolineando il sacrificio fatto.

L'accordo concederà a Ubisoft i diritti esclusivi mondiali per lo streaming dei giochi di Activision Blizzard attuali e pubblicati nei prossimi 15 anni, a partire dal momento in cui l'acquisizione sarà chiusa, ad eccezione dei diritti non esclusivi per lo streaming nell'Area Economica Europea, per tutti i giochi esistenti e attuali di Activision Blizzard.

Insomma, pare che la CMA abbia ottenuto una grossa concessione da parte di Microsoft, e a suo modo una vittoria, costringendo il colosso americano a fare un sacrificio enorme. Nei prossimi giorni vedremo quale sarà la risposta dell'ente regolatore alla novità.