Rare, emersa online una rarissima intervista con i fratelli Stamper, post acquisizione di Microsoft

Il giornalista Adam Doree ha condiviso online una rarissima intervista concessagli dai fratelli Stamper nel 2002, il giorno dopo l'acquisizione di Rare da parte di Microsoft per 375 milioni di dollari. La definiamo rarissima perché gli Stamper non amavamo molto concedersi alla stampa e perché probabilmente è l'unica intervista esistente in cui appaiono entrambi.

Insomma, si tratta di un documento storico, che gli appassionati di videogiochi avranno sicuramente il piacere di guardare.