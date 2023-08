Fire TV Stick, l'offerta Amazon propone ottimi sconti per tutti e quattro i modelli

Tramite le offerte Amazon di oggi è possibile acquistare un Fire TV Stick, in quattro modelli diversi. Lo sconto segnalato è fino al 51%, ma varia da modello a modello. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Gli sconti attuali non portano i vari dispositivi Fire TV Stick al prezzo minimo storico, ma si tratta in generale della migliore degli ultimi mesi e in alcuni casi anche la migliore dell'anno.

La linea Fire Stick TV propone quattro modelli: Lite, standard, 4K e 4K Max. I primi due modelli supportano fino a 1080p, mentre gli altri due supportano 4K Ultra HD e Dolby Vision. Solo 4K Max si connette tramite Wi-Fi 6, mentre gli altri modelli supportano Wi-Fi 5. Lo spazio di archiviazione è 8 GB per tutti i Fire Stick TV, mentre la RAM è 1 GB per Lite e standard, 1,5 GB per 4K e 2 GB per 4K Max. Insieme al Fire Stick TV è incluso il telecomando con pulsante per Alexa.