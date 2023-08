Ubisoft+: arrivano i giochi di Activision Blizzard

L'editore francese Ubisoft ha annunciato l'arrivo dei giochi di Activision Blizzard sul suo servizio in abbonamento Ubisoft+, frutto dell'accordo stretto con Microsoft per i diritti sullo streaming dei titoli della compagnia di Call of Duty.

"Ubisoft ha annunciato oggi la firma di un accordo che concederà a Ubisoft i diritti di streaming tramite cloud per giochi come Call of Duty e altri, che entrerà in vigore al completamento dell'acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard", si può leggere nel comunicato ufficiale, che prosegue spiegando: "L'accordo include l'intero pacchetto di giochi attuali di Activision Blizzard, così come tutti i loro nuovi titoli in uscita nei 15 anni successivi alla chiusura dell'acquisizione. I giochi saranno disponibili su Ubisoft+ e Ubisoft potrà concedere in licenza i giochi a società di cloud gaming, fornitori di servizi e produttori di console."