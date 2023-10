Assassin's Creed Mirage è il miglior lancio di Ubisoft su PS5 e Xbox Series X|S

Ubisoft ha svelato che il lancio di Assassin's Creed Mirage è stato un successo: si tratta del miglior risultato per la compagnia per quanto riguarda i giochi pubblicati su attuale generazione (PS5 e Xbox Series X|S).

Il messaggio di Ubisoft recita: "Assassin's Creed Mirage è uscito da 6 giorni e siamo entusiasti dell'affetto e dalla positività che abbiamo ricevuto nell'ultima settimana. Vi ringraziamo per esservi uniti a noi in questo incredibile viaggio che celebra, onora e si basa sui 15 anni di eredità della serie Assassin's Creed. Non potremmo essere più felici che la nostra esperienza di ritorno alle origini sia stata accolta dalla comunità. Con un numero di giocatori in linea con i lanci di successo del passato, come Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey, siamo onorati dell'accoglienza positiva. Siamo orgogliosi di poter affermare che Assassin's Creed Mirage è il più grande lancio New Gen in termini di unità vendute da Ubisoft (PS5, Xbox Serie X|S)."

"Come ringraziamento finale, vorremmo condividere alcuni entusiasmanti risultati ottenuti dalla comunità in questa prima settimana di Mirage: