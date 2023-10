Dead Island 2: Haus annunciata con data d'uscita, è la nuova espansione della storia

Proprio in tempo per Halloween, Deep Silver e Dambuster Studios hanno annunciato il prossimo arrivo di Dead Island 2: Haus, la nuova espansione della storia per il gioco in questione, che introduce elementi decisamente nuovi al survival horror.

Gli sviluppatori la definiscono un'espansione "psycho-horror", nella quale ci troviamo a investigare su un misterioso culto a Malibu, che ci porta all'interno di una storia totalmente nuova. La data d'uscita è fissata per il 2 novembre 2023 su PC, PlaySStation e Xbox.

In mezzo all'apocalisse zombie, un culto composto da miliardari dedicati alla "techno-death" combatte per la sopravvivenza, ormai libero da qualsiasi confine etico e morale, vista la situazione generale in cui versa la civiltà.

Il leader del gruppo, Konstantin, profetizza questa lotta come il pilastro di un nuovo futuro per l'umanità, ma tutto questo è pensato senza fare i conti con il giocatore e la sua missione all'interno di Haus.