Assassin's Creed Mirage ha incluso il doppiaggio arabo anche grazie a Ghost of Tsushima

Ubisoft ha spiegato che la presenza del doppiaggio arabo in Assassin's Creed Mirage (una novità per la saga) è stata ispirata anche da Ghost of Tsushima e dal suo doppiaggio giapponese.

Mohammed Alemam - manager and cultural consultant - ha spiegato che "Il gioco è completamente doppiato in arabo. Fa parte del gioco. Abbiamo prestato particolare attenzione al fatto che le persone amano giocare a Ghost of Tsushima in giapponese, per esempio. Onestamente, sarebbe stato un peccato perdere l'opportunità di tornare in Medio Oriente con Assassin's Creed e non [includere] una lingua che è ancora qui", dice. "È più accurato giocare in arabo, anche se non si è arabi".

Ubisoft spiega che l'implementazione della lingua è iniziata all'inizio dello sviluppo di Mirage. Sebbene la rilevanza linguistica e culturale abbia richiesto molto lavoro, la traduzione di base è stata semplice, poiché l'arabo classico è facilmente disponibile e viene parlato attivamente.

Alemam dice: "L'arabo classico viene insegnato ancora oggi nelle scuole. Quindi, le persone crescono nella regione araba, imparando [la lingua]. È usato nel mondo accademico, nell'intrattenimento, nei notiziari e nei giornali. Anche molti libri sono scritti in arabo classico. Quindi le persone sono abituate a questa lingua, che è ancora conservata".

Le aspettative di autenticità si sono estese anche al cast vocale inglese di Mirage. Sala afferma: "Per la versione inglese, alcuni degli attori principali sono di origine araba e parlano la stessa lingua. Per quanto riguarda i nomi dei luoghi, delle persone e le espressioni come i saluti in arabo, se si prendessero attori che non parlano arabo, non sarebbero in grado di [pronunciare] correttamente le cose e sarebbe strano per chi ha un background arabo."