Starfield: un video sulla colonna sonora per la candidatura ai Grammy

Nella colossale produzione di Starfield è rientrata anche una colonna sonora di alto profilo, composta ancora una volta da Inon Zur e che è protagonista di questo nuovo trailer pubblicato per la candidatura ai Grammy.

Il video condensa alcuni momenti particolari della colonna sonora, concentrandosi soprattutto sul tema principale, ovvero "Into the Starfield", ma l'OST è composta da una grande quantità di tracce originali davvero di notevole livello.

D'altra parte, le capacità di Inon Zur sono ormai note da tempo, e il medesimo compositore ha firmato anche le colonne sonore di altri grandi successi Bethesda, come vari Fallout.

Oltre ad aver lavorato nel cinema in varie serie televisive, in ambito videoludico ha scritto la musica anche per Dragon Age, Prince of Persia, Crysis, Syberia e altri titoli.