Xbox Game Pass accoglie Frog Detective: The Entire Mystery, sarà nel catalogo a ottobre

Xbox Game Pass si prepara ad accogliere Frog Detective: The Entire Mystery, annunciato a sorpresa in arrivo questo mese all'interno del catalogo del servizio in abbonamento Microsoft, ovvero la raccolta di tutti gli episodi della rana investigatrice.

Non si tratta di un titolo molto noto, a dire il vero, ma è una sorta di cult per chi bazzica il panorama indie, nonché già ospite del PC Game Pass da circa un anno a questa parte. Dopo essere rimasta a lungo prerogativa del catalogo Windows, la serie arriverà anche su Xbox Series X|S e Xbox One.

Frog Detective: The Entire Mystery comprende i tre casi che hanno visto finora impegnato il detective in questione nella sua trilogia, insieme anche a una sorta di mini-game chiamato Frog Detective Scooter, che aggiunge una sorta di gioco di guida acrobatico alle avventure standard, tanto per non farsi mancare nulla.