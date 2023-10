EA Sports FC Tactical: annunciato un nuovo gioco strategico a turni, in arrivo tra pochi mesi

Come detto, sarà un gioco strategico a turni , quindi dovremo agire in modo tattico prendendo decisioni in base alla resistenza dei giocatori e gestendo i power-play. Potremo decidere a turno se difendere, attaccare, eseguire mosse abilità e provare a fare goal.

EA Sports FC Tactica includerà oltre 5.000 giocatori reali provenienti da più di 10 campionati, comprese la Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A. Proporrà anche varie modalità di gioco: ci saranno le amichevoli online, sfide multigicatore come le partite classificale, le Leghe e le Gilde. Potremo allenare i nostri giocatori, sbloccarne tratti e personalizzare la squadra anche a livello visivo con elementi come design dello stadio, kit e palloni

Electronic Arts ha annunciato EA Sports FC Tactical , un nuovo gioco per dispositivi mobili dal taglio strategico a turni. EA Sports FC Tactical sarà disponibile all'inizio del 2024 . È possibile eseguire la pre-registrazione già ora per i dispositivi mobile su Google Play e App Store .

Le parole di Electronic Arts su EA Sports FC Tactica

"EA Sports FC Tactical adotta il gameplay strategico per creare una nuova esperienza calcistica che coinvolge i giocatori nel Gioco Più Bello del Mondo come mai prima d'ora", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP, GM of EA SPORTS FC. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai fan dei giochi strategici a turni e di vederli unirsi al club come parte della community di giocatori di EA SPORTS FC. Non vediamo l'ora di condividere presto ulteriori informazioni su EA Sports FC Tactical".