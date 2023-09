Starfield: il supporto ufficiale per le mod arriverà nel 2024, spiega Todd Howard

Quando arriverà il supporto ufficiale per le mod in Starfield ? A dirlo è stato il game director Todd Howard che in un'intervista ha parlato di 2024 per l'arrivo dell'aggiornamento. Più precisamente di "prossimo anno".

Tempistiche rispettate

Starfield riceverà il supporto ufficiale per le mod nel 2024

Howard ha toccato l'argomento in un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu per il lancio del gioco, in cui ha parlato dell'evoluzione dello stesso nel corso degli anni, del suo amore per lo spazio e delle sue fonti d'ispirazione per realizzarlo.

Tra le varie domande che gli sono state poste, è arrivata immancabile quella sull'aggiunta del supporto ufficiale per le mod, considerando che quest'ultimo hanno fatto la fortuna duratura di molti altri titoli della compagnia (figurarsi che addirittura Daggerfall viene moddato ancora oggi).

Howard ha spiegato che i giocatori potranno modificare ogni singolo aspetto del gioco e ha parlato dell'anno prossimo per l'arrivo di un aggiornamento dedicato. Ha anche aggiunto che Bethesda apprezza le possibilità offerte dalle mod e che, quindi, offrirà ai modder qualcosa di grosso. Più precisamente ha detto che gli sviluppatori vogliono fare le cose in grande stile. In effetti ci si aspetta almeno un Creation Kit del livello di quelli di Skyrim e Fallout 4.

Le tempistiche non devono stupire più di tanto. Fallout 4 ricevette gli strumenti per i modder sei mesi dopo il lancio. Va detto che, comunque, molte mod arriveranno anche prima, come sta già ampiamente accadendo. Considerate che su Nexus Mods ci sono già quasi mille mod di Starfield disponibili, con venti collezioni scaricabili. Rimane da vedere se sarà aggiunto il supporto alle mod anche per la versione Xbox, ma immaginiamo di sì, considerati i recenti trascorsi.