Steam: al via i saldi sui giochi scozzesi, i ricavi andranno in beneficenza

Sono iniziati su Steam i "Saldi sui giochi scozzesi" che includono numerosi giochi realizzati dai team di sviluppo della Scozia. Le promozioni saranno valide fino al 14 settembre, con i ricavi che verranno donati in beneficenza alla Glasgow Children's Hospital Charity.

Più nello specifico i fondi verranno indirizzati alla campagna "Games for the Weans" ("Weans" è un termine scozzese traducibile in bambini, ndr), che consentirà l'acquisto di attrezzature da gaming, console e videogiochi adattati per i pazienti e di sostenere il programma Play Team dell'ospedale, in modo che i bambini abbiano sempre qualcuno con cui giocare.

Potrete raggiungere la pagina di Steam dei Saldi sui giochi scozzesi a questo indirizzo.