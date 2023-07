Il titolo aveva saputo cogliere l'attenzione di tutti per la sua capacità di giocare con la prospettiva dell'osservatore, e quando lo studio rese disponibile una demo ci fiondammo a provarlo , ricevendo in cambio delle ottime impressioni.

Cambiare prospettiva

In Viewfinder la prospettiva è la chiave per ogni rompicapo

Il genere dei puzzle game è vecchio quasi quanto il concetto stesso di videogioco, eppure le esperienze che hanno come grande protagonista la prospettiva del giocatore sono sorprendentemente poche, al punto che la loro assenza dai cataloghi digitali di PC e console è una vera e propria piccola anomalia. Fatta eccezione per Superliminal, che però era significativamente meno originale a causa dei suoi forti richiami alla serie Portal, Viewfinder non assomiglia a nessun'altra avventura a base di puzzle, un buon inizio se il tuo obiettivo è emergere da un mercato sempre più competitivo come quello dei videogiochi indipendenti.

La creatura di Sad Owl Studios è davvero unica, anche se guardando alla sua architettura può sembrare in un primo momento indistinguibile da qualsiasi altro puzzle game sulla piazza. Il gioco segue una struttura a livelli, in cui l'unico obiettivo è semplicemente quello di passare al successivo, raggiungendo un'uscita che qui è rappresentata da un banale teletrasporto, solitamente posizionato fuori dalla portata del giocatore. Per arrivarci, dovremo rimodellare lo scenario utilizzando delle fotografie, imprimendone il contenuto nell'ambientazione per creare nuove forme e percorsi utili a superare gli ostacoli che ci dividono dall'uscita.

I rompicapi di Viewfinder raramente hanno un'unica possibile soluzione

Il teletrasporto è fuori portata a causa di un crepaccio? Basta fotografare una qualsiasi superficie e mettere in prospettiva l'immagine, per trasformarla in un ponte che conduce all'uscita. Dobbiamo raggiungere un luogo elevato e non c'è l'ombra di una scala? Ecco che la foto di una parete può essere inclinata per materializzare una comoda rampa in grado di risolvere il problema. Molti rompicapi prevedono di essere completati seguendo uno specifico schema, ma la maggior parte di loro non suppone un'unica soluzione, lasciandoci una discreta libertà nell'interpretarne i meccanismi.

Nelle fasi iniziali dell'avventura, ad esempio, avremo poca libertà di sperimentare con le fotografie, dato che queste si trovano nello scenario o vengono scattate da punti predeterminati del livello. Nella parte centrale del gioco, però, si ottiene una piccola Polaroid, e allora sì che Viewfinder si trasforma in un vero sandbox, in cui l'unico limite nella ricerca della soluzione di un rompicapo è la creatività del giocatore. Non c'è nemmeno alcun rischio di sbagliare, dato che è sempre possibile, in qualsiasi momento, riavvolgere il tempo e tornare sui propri passi, per provare nuove fantasiose risposte all'enigma.