Red Dead Redemption, la remaster vive su PC a 4K e 60 fps grazie a un emulatore

Red Dead Redemption sarà effettivamente protagonista di una remaster a breve? Le voci in tal senso si fanno sempre più insistenti, ma di annunci ufficiali per il momento neanche l'ombra. Così Digital Foundry ha deciso di giocare d'anticipo e ha provato il titolo su PC a 4K e 60 fps.

In che modo? Utilizzando un emulatore, naturalmente; in questo caso Xenia, che ha dimostrato una qualità superiore nell'effettuare l'upscaling della risoluzione della versione Xbox 360 del classico di Rockstar Games, nonché prestazioni sostanzialmente più alte a parità di hardware utilizzato.

L'impiego di uno strumento per attivare i controlli via mouse e tastiera ha rappresentato in questo caso la proverbiale ciliegina sulla torta, eliminando la macchinosità del layout originale e aumentando la precisione dei comandi.