Call of Duty Modern Warfare 3: war mode, mini map, ninja perk e altro emergono da un leak

Secondo quanto riferito, sembra che il team Sledgehammer Games, responsabile del capitolo di quest'anno per la serie Call of Duty, abbia intenzione di porre rimedio ad alcune mancanze che sono state indicate dai giocatori in Call of Duty: Modern Warfare II , a quanto pare.

A riportare queste informazioni è l'utente Twitter "BobNetworkUK", considerato piuttosto affidabile e che ha già pubblicato su internet alcune presunte immagini della versione alpha del nuovo gioco, anche se non sappiamo precisamente come il soggetto in questione sia venuto in possesso di questi materiali e informazioni.

Call of Duty: Modern Warfare 3, alcune caratteristiche emerse per il nuovo gioco

Tra le caratteristiche del presunto Call of Duty: Modern Warfare 3 c'è il ritorno delle classiche mini-mappe e dei Ninja Perk, questi ultimi in forma di "equipaggiamenti" con set diversi da applicare per ottenere vari effetti, in grado di modificare le capacità del personaggio.

Un'immagine di Call of Duty: Modern Warfare II

Per esempio, riporta la fonte, alcuni set potrebbero portarci ad avere i perk "ninja", mentre altri ci porteranno al perk "maratona".

Un altro ritorno interessante sembra essere quello della modalità War, che abbiamo vista in Call of Duty: WWII. Per il resto, il design generale del gioco sembra vicino a Modern Warfare 2, considerando anche che, inizialmente, era previsto come una sorta di estensione del capitolo in questione. In ogni caso, prendiamo il tutto con le pinze visto che si tratta di voci di corridoio, ma il nuovo Call of Duty sembra sia già stato mostrato ad alcuni giocatori NBA.