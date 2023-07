Pokémon Sleep è già disponibile in alcuni paesi, attraverso un soft-launch parziale

Pokémon Sleep risulta già disponibile in alcuni paesi, attraverso la classica iniziativa del soft-launch con rollout progressivo che verrà poi esteso a tutto il mondo: per il momento, il gioco può essere scaricato in Australia, Nuova Zelanda, Canada e in America Latina.

Il titolo in questione appare, in questi paesi, disponibile in forma completa sia su iOS che su Android, dopo essere stato in fase di pre-registrazione per diverse settimane.

Il particolare software può dunque essere scaricato in Australia, Nuova Zelanda, Canada e in America Latina ma questo significa che probabilmente non manca molto al lancio definitivo anche in altri paesi, tra cui ovviamente anche l'Italia.