Black Panther sarà un action RPG open world mosso dall'UE5, stando a degli annunci lavorativi

Annunciato appena pochi giorni fa, Black Panther proverà a "offrire ai fan un'esperienza definitiva e autentica" del personaggio, "dando loro più autonomia e controllo sulla storia rispetto a quanto abbiano mai sperimentato in un videogioco narrativo", ha dichiarato il game director Keven Stephens contestualmente al reveal.

Da Frostbite a Unreal Engine

Black Panther

Gli annunci di Cliffhanger Games sono piuttosto chiari e testimoniano come ancora una volta Electronic Arts abbia deciso di utilizzare per un suo progetto un motore grafico diverso dal Frostbite di DICE, scegliendo in questo caso il potente Unreal Engine 5.

Si tratta peraltro del secondo tie-in Marvel che il publisher ha in cantiere, dopo l'annuncio dell'Iron Man di EA Motive, anch'esso mosso dall'UE5 e, a quanto pare, caratterizzato da una struttura open world.