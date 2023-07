Qualche nuovo dettaglio per la linea Intel Core Ultra 9 che troveremo sui laptop di nuova generazione

In attesa di una conferenza in grado di fare chiarezza su tutte le specifiche tecniche della quattordicesima generazione di CPU Intel, alcune informazioni stanno trapelando online, concedendoci un primo quantitativo di dati in grado di inquadrare cosa questi nuovi chip hanno da offrire. Stavolta le informazioni si concentrano sul processore Core Ultra 9 di prima generazione, basato sulla nuova architettura Meteor Lake.

Da quanto emerso la velocità di clock di questi processori potrà raggiungere i 5.4 GHz; niente di rivoluzionario ma dato che questo chip si basa su un inedito nodo è comunque interessante come Intel abbia deciso di preservare anche per questa linea un ottimo livello prestazionale.