Telly, televisore gratis a patto di guardare la pubblicità: arrivano le prime consegne

Si tratta chiaramente di una strategia rivoluzionaria, a cui hanno aderito finora oltre 250.000 persone negli Stati Uniti, l'unico paese al momento interessato dall'iniziativa. Telly prevede di distribuire da qui alla fine dell'anno qualcosa come 500.000 televisori gratuiti, che diventeranno milioni già nel 2024.

Questione di consensi

Telly, il televisore gratuito con schermo secondario

In effetti per poter ottenere gratis il televisore con doppio schermo prodotto da Telly non basta accettare di guardare la pubblicità che viene riprodotta nel display secondario, bensì bisogna anche sottoscrivere un accordo che implica una costante profilazione da parte dell'azienda.

Il sistema si occuperà di analizzare le abitudini degli utenti al fine di riprodurre spot pubblicitari in linea con le loro eventuali esigenze e preferenze, il che pone senza dubbio una questione di privacy che tuttavia non appare distante rispetto a ciò a cui veniamo esposti ogni giorno.

"Siamo entusiasti di poter cominciare a distribuire quello che ad oggi è il televisore più smart mai realizzato per gli utenti", ha dichiarato Ilya Pozin, CEO di Telly. "Il nostro modello di business basato sulla pubblicità consente di ottenere il televisore in maniera del tutto gratuita, ma la cosa più interessante è la tecnologia del doppio schermo, che migliorerà con ogni aggiornamento."