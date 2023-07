Microsoft e Activision, la decisione della Nuova Zelanda non è ancora stata annunciata

La commissione antitrust della Nuova Zelanda non ha ancora annunciato la propria decisione in merito all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, sebbene l'esito fosse atteso per la giornata di oggi.

Secondo Florian Mueller, fondatore di Foss Patents e attento commentatore di tutto il percorso compiuto finora, è possibile che il ritardo sia dovuto alla volontà dell'ente neozelandese di includere nel proprio verdetto anche l'accordo fra Microsoft e PlayStation per Call of Duty.

L'impazienza nei confronti dell'eventuale approvazione dell'acquisizione di Activision Blizzard in Nuova Zelanda ha peraltro prodotto nelle scorse ore un "falso positivo", con il noto utente Idle Sloth che ha riportato erroneamente la pagina del caso sul sito dell'antitrust pensando fosse stata aggiornata con verdetto positivo.