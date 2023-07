Activision Blizzard: il CAT programma una conferenza per discutere gli accordi tra Microsoft e CMA

Il Competition Appeal Tribunal del Regno Unito ha fissato per il 17 luglio 2023 una conferenza per la gestione del caso Microsoft - CMA per l'acquisizione di Activision Blizzard, in cui esaminerà la richiesta di entrambe le parti di sospendere momentaneamente il processo di appello.

Facciamo un breve riepilogo. Dopo la sconfitta dell'FTC statunitense, l'antitrust britannico si è dimostrato disponibile a trovare una soluzione con Microsoft per approvare la manovra in UK, che ad aprile invece aveva deciso di bloccare per possibili rischi alla competitività nel mercato del cloud gaming.

Per questo motivo entrambe le parti hanno chiesto al CAT di sospendere la richiesta di appello fatta dalla compagnia di Redmond per sovvertire il verdetto dell'antitrust britannico, nel mentre si discute per una soluzione che soddisfi tutti quanti e renda quindi possibile l'acquisizione di ABK anche nel Regno Unito.